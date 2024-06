Coman aus Frankreichs EM-Quartier abgereist

Erst ein Einsatz bei EM

Bei der EM-Endrunde in Deutschland kam Coman bisher nur wenig zum Einsatz. Er stand kein einziges Mal in der Startaufstellung der Franzosen. Beim 0:0 im zweiten Gruppenspiel war er in der 75. Minute eingewechselt worden, nachdem er in den Monaten zuvor bereits bei den Bayern mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte.