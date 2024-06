Wanderer rutscht aus und stürzt 200 Meter ab – tot

Eine Bergtour in der Silvretta-Gruppe endete für einen 69-jährigen Holländer tödlich. Der Mann war mit seinem 60-jährigen Kameraden auf dem Weg vom Silvrettahorn zur Schneeglocke, als er plötzlich auf einem Schneefeld ausrutschte und in der Folge auf Schweizer Seite über eine 200 Meter hohe Wand in die Tiefe stürzte.