Bullen feiern Testsieg bei Lijnders-Debüt

Erst in der 43. Minute klingelte es erstmals im Kasten der Bayern. Liefering-Youngster Adam Daghim setzte auf der linken Seite zum Solo an und traf überlegt zur Führung. Kurze Zeit später erzielte dann Maurits Kjaergaard in Folge eines indirekten Freistoß den Treffer zum 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.