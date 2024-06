Die Wüste ruft! Neuer Job für Ex-Bullen-Trainer

Im Nahen Osten wird der Tiroler auf einen alten Bekannten treffen. Bei seinem neuen Arbeitgeber Al-Ahli ist nämlich Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle als Cheftrainer engagiert. Der Deutsche belegte mit dem Klub aus Dschidda in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Saudi Pro League. Mit Jaissle hat Hauser auch schon zwei Jahre in der Mozartstadt zusammengearbeitet. Nun sind die beiden wieder vereint.