Bullen werden ihren Stall noch ausmisten

Von einem gemächlichen Start kann man nicht gerade sprechen. Neo-Salzburg-Trainer Pep Lijnders verschwendet zu Beginn seiner Amtszeit bei den Bullen überhaupt keine Zeit, lässt seine Truppe täglich trainieren. Gestern standen zwei Einheiten auf dem Programm, auch Freitag wird am Vormittag und am Nachmittag geschuftet. Samstag (17) steht dann bereits der erste Probegalopp an, trifft man in Anif auf Unterhaching. Gegen die Deutschen darf sich wohl jeder fitte Kicker auf Einsatzminuten freuen und Lijnders kann erste Match-Eindrücke von seinem Kader sammeln. Inklusive der hochgezogenen Liefering-Asse und der Rekonvaleszenten waren in den ersten Einheiten rund 30 Spieler am Platz. Für den Neo-Coach ist es nicht leicht, sich da einen guten Überblick zu verschaffen. Dabei sind die EM-Starter noch gar nicht an Bord.