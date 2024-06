Auch Gruppenvergewaltigung steht jetzt im Raum

Derweil suchte die Polizei nach den amtsbekannten Tätern: Die ersten vier mutmaßlichen Räuber – zwei Österreicher (beide 16), ein Slowene (18) und ein Türke (19) – wurden am Sonntag festgenommen. Nun folgten auch die anderen: Zwei Serben (16 und 17) und ein Bosnier (19) stellten sich am Donnerstag selbst der Polizei. Alle sieben sind mittlerweile in der Pucher Justizanstalt – auf Antrag der Staatsanwaltschaft.