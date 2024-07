Singles sind zwischen Weingärten auf Partnersuche

Wie heißt es so schön: Beim Reden kommen d´Leit z´samm, beim Trinken noch viel mehr. Was liegt also näher, dass sich Singles bei einer Weingassentour treffen und kennenlernen? Bereits zum sechsten Mal veranstaltet Ilse Gritsch ein Single-Treff in Kammersdorf (Bezirk Hollabrunn).