Bub (10) fiel in 15 Meter tiefen Brunnen – tot!

Die Tragödie hatte sich am Donnerstag in Palazzolo Acreide zugetragen. Der kleine Vincenzo L. hatte sich von der Gruppe entfernt und auf die Abdeckung eines Brunnens geklettert. Trotz Warnungen der Aufsichtspersonen sei er auf der Falltür herumgesprungen – das führte dazu, dass ein Riegel an der Tür abbrach und der Bub vor den Augen von Erziehern und anderen Kindern in die Tiefe stürzte.