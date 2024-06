Räuber und Prügler wurde nun endlich verhaftet

Der 14-jährige Österreicher mit Migrationshintergrund hat schon einiges am Kerbholz. In die Schlagzeilen kam er, weil er am Pfingstsonntag den Bademeister des Freibads in Perg ins Krankenhaus geprügelt hatte. Der Hintergrund: Der Bub hatte schon Hausverbot, weil er immer wieder Probleme machte. Der Bademeister (68) wollte aus der Anlage werfen.