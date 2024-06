Abschied von einem leidenschaftlichen Politiker

Viele politische Weggefährten – angefangen bei Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber sowie den ehemaligen Landesstatthaltern Karlheinz Rüdisser und Dieter Egger – hatten sich am Donnerstagvormittag in Bregenz zur Trauersitzung anlässlich des Todes von Alt-Landtagspräsident Gebhard Halder eingefunden. Landtagspräsident Harald Sonderegger sprach Witwe Herma Halder sowie deren Kindern und Enkelkindern sein Beileid aus. In seiner Rede lobte Sonderegger den ehemaligen Landtagspräsidenten als einen leidenschaftlichen und kämpferischen Menschen.