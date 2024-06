Persönlichkeitsrechte: Ministerin in Turbulenzen

Ebendiese strafrechtliche Relevanz wäre – ungeachtet der neuen Gesetzesinitiative – eigentlich schon heute in der Strafprozessordnung geregelt: Es darf nämlich nur in den Akt aufgenommen werden, was für das Strafverfahren notwendig ist. Dazu gibt es auch Judikatur des Obersten Gerichtshofes.