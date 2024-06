Lienzer Sommerfest im Zeichen heimischer Vereine

Bereits im März wurden die ersten Details vorgestellt (die „Krone“ berichtete), nun wurde das endgültige Konzept des Events präsentiert. Für alle Altersklassen soll an den drei Tagen was geboten werden, und das bei freiem Eintritt. Vor allem die Vereine spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie dürfen kostenlos eine Infrastruktur zum Getränke- oder Essensverkauf betreiben und so Geld in die Vereinskassen spülen. Das hat vor allem für die Jugend positive Folgen, wie Tourismus-Obmann Franz Theurl sagt: „Ich weiß selbst, was es bedeutet, Nachwuchsarbeit in einem Verein zu leisten.“