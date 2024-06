Frontalcrash mit drei Autos auf Grazer Thalstraße

Großeinsatz der Rettungskräfte

Zuerst touchierte sie seitlich den Pkw der 54-Jährigen und in weiterer Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw der 46-Jährigen. Durch den Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Graz und in die Kinderchirurgie zur weiteren Behandlung gebracht. Die Thalstraße musste für den gesamten Verkehr über eine Stunde gesperrt werden.