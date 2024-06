Gericht lehnt Eilantrag gegen von der Leyen ab

Verfahren wegen mangelnder Transparenz laufen

Das Gericht stufte die Vorwürfe am Mittwoch als nicht ausreichend ein, um „eine sofortige Entscheidung“ zu rechtfertigen. Im Zusammenhang mit einem „mutmaßlichen Mangel an Transparenz der EU-Kommission“ während der Corona-Pandemie würden bereits mehrere Verfahren in Belgien und auf EU-Ebene laufen, hieß es.