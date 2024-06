17,8 Millionen Euro für Salzburger zurückgeholt

In Zeiten von Teuerung und Inflation sei optimale Beratung umso wichtiger, damit Mitglieder nur so viel Steuer zahlen, wie sie auch wirklich müssten, so Eder. Dabei ist der Steuerdschungel durchaus komplex. Über Steuerberater hinaus bietet die AK Hilfestellung in Steuerfragen. So können teils hohe Gutschriften für die Arbeitnehmer aus dem Finanzministerium zurückgeholt werden.