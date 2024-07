Radeln und spazieren: Mit 95 fit wie ein Turnschuh

Frühere Lehrlinge kommen oft zu Besuch

Fad wird dem Mann mit dem lässigen Schmäh, der 41 Jahre lang Dreher bei der Maschinenfabrik Andritz war – und so beliebt, dass ihn heute noch die damaligen Lehrlinge besuchen – auch beim Radeln nie. „Ich mach die Augen zu und nutze die Zeit. Und krame in meinen Erinnerungen.“ An seine geliebte Frau etwa, die er vor 30 Jahren verloren hat. „Sie war so lebenslustig, immer gesund!“ Nach einem Urlaub hatte sie Fieber bekommen, dagegen ein Mittel genommen. Eines, das Millionen nehmen und gut vertragen. Paula nicht. Sie starb in Folge. Was für eine Tragödie.