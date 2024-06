Karner weist Ungarn-Klage wegen Asylpolitik zurück

„Das ist unfair“, kommentierte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag bei einem Besuch in Wien. Die Migrantinnen und Migranten kämen schließlich nicht über Ungarn nach Österreich. Sein Land habe in den vergangenen Jahren auch Österreich und die gesamte EU geschützt. Die österreichischen Behörden sollten einmal untersuchen, woher die Migrantinnen und Migranten seien. Tatsächlich werden in Österreich regelmäßig Geflüchtete an der ungarischen Grenze aufgegriffen.