Debatte bei Radweg-Demo: „Braucht ein Miteinander“

Weniger Parkplätze, weniger Umsätze

Vor allem der Parkplatzverlust stößt vielen Döblingern sauer auf. 96 Stellplätze fallen ab kommenden Jahr weg, dabei sind abends laut Studie 94,3 Prozent der Stellplätze besetzt. „Ältere, gehbehinderte Menschen parken vor der Tür, das geht dann nicht mehr“, sagt Andrea Dosker, die eine Apotheke in der Krottenbachstraße betreibt. Ähnlich wie die zwei Trafiken und der Blumenladen befürchtet sie starke Umsatzrückgänge. „Dass heute so viele Radfahrer da sind, ist eine Ausnahme, sonst ist der Radweg verwaist“, sagt der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP), der sich für eine Alternativlösung eingesetzt hat. Der Vorschlag wäre eine fahrradfreundliche Straße in der Hutweidengasse, wodurch es zu einem Verlust von nur acht Parkplätzen käme. Dieser wurde aber nicht angenommen.