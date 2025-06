Jung-Papa Mwene hofft auf „Baby-Torjubel“

Chancenauswertung entscheidend

Entscheidender Faktor gegen Rumänien werde wohl die Chancenauswertung sein. „Das war in den letzten Spielen so ein bisschen das Problem“, gab Mwene zu. „Aber wir haben im Training viele Abschlüsse trainiert, vorne genügend Qualität und wir haben auch schon Spiele gemacht, in denen wir viele Tore geschossen haben. Also glaube ich, das wird schon klappen.“ In Torlaune befindet sich der Verteidiger noch. Erst am vorletzten Bundesliga-Spieltag traf Mwene gegen den VfL Bochum.