Gewaltige Waldbrände versetzen Kanada in Angst

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Saskatchewan und Manitoba im Zentrum des Landes, wo schon seit Tagen der Ausnahmezustand herrscht. Viele Menschen hätten „große Angst“, schilderte Tareq Hosen Alin, der in La Ronge in Saskatchewan ein Hotel betreibt. Die Kleinstadt wurde bereits evakuiert, doch der Hotelbesitzer ist geblieben, um Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte unterzubringen.