Gewinnen Sie Tickets für die Salzburg Open!

Die Sparkasse Salzburg Open haben sich in den letzten Jahren einen festen Platz im österreichischen Tenniskalender erarbeitet. Tausende Tennis-Fans strömten bereits in den vergangenen Jahren zu diesem Event und sorgten für eine fantastische Atmosphäre. In diesem Jahr treten erneut Top-Spieler aus der ganzen Welt an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit dabei sind auch Österreichs große Hoffnungen wie Joel Schwärzler, Filip Misolic, Dennis Novak und Lokalmatador Lukas Neumayer.