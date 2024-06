Austro-Star Felix Gall bekräftigt Tour-Ambitionen!

Seit Montag steht neben der bereits vor Monaten fixen Teilnahme von Felix Gall an der Tour de France auch jene von Gregor Mühlberger fest! Für den als Helfer ins Movistar-Aufgebot um Enric Mas nominierten Mühlberger (30) ist es die bereits sechste Tour-Teilnahme. Der im Vorjahr achtplatzierte Gall (26) führt das französische Decathlon-Team bei seiner zweiten Teilnahme als Kapitän in die am Samstag in Florenz beginnende Frankreich-Rundfahrt.