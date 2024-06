Schlussstrich: Suri trennt sich von Namen Cruise

Was für eine aufregende Woche für Suri Cruise! Nicht nur, dass die Promi-Tochter gerade ihre erste Liebe mit Toby Cohen in vollen Zügen genießt und mit ihm vor wenigen Tagen nicht nur beim Knutschen im Central Park erwischt wurde, sondern mit ihm auch den Abschlussball gefeiert hatte, durfte sie sich am Wochenende auch über ihren Highschool-Abschluss freuen.