„Die Mannschaft spürt sehr wohl diese Euphorie“

„Krone“: Also, Herr Präsident, wie war’s am Freitag in Berlin – Sie sind beim Fanmarsch mitgegangen, was war das für ein Gefühl?

Klaus Mitterdorfer: Ich mache das ganz bewusst, nehme mir trotz aller Termine, die es am Spieltag gibt, immer zwei, drei Stunden Zeit dafür. Mir gibt das sehr viel, an der Basis zu sein, wir schätzen das sehr an unseren Fans, ich bin gerne einer von ihnen, das gibt auch mir Kraft.