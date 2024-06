Analyse: „Könnten gleich bis zum Finale bleiben“

Österreich hat das wichtige Gruppenspiel gegen Polen am Freitag in Berlin 3:1 gewonnen. Nach einem starken Start gab es einige holprige Phasen. Am Ende allerdings wurden die überlebenswichtigen drei Punkte eingesammelt. Eine Initialzündung für den weiteren Turnierverlauf? Rainer Bortenschlager, langjähriger „Krone“-Berichterstatter fürs Nationalteam, ordnet die Situation im Interview ein.