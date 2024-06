Biker kollidierten mit Pkw und Rad: Vier Verletzte

Motorradlenker geriet ins Rutschen

Der dritte Motorradunfall ereignete sich gegen 14 Uhr in Weißenbach am Lech im Außerfern. Dort kam ein 39-jähriger Deutscher in einer S-Kurve ins Rutschen und stürzte. Er schlitterte einige Meter, bevor er in der Fahrbahnmitte zu liegen kam, sein Motorrad hingegen prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Biker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen an der rechten Schulter. Die Rettung brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus Reutte. Die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt.