Sonderlob und Warnung von ÖFB-Teamchef Rangnick

21. Juni ein Glückstag

Auch dank der richtigen Personalauswahl blieb gewährleistet, dass der 21. Juni traditionell ein Glückstag für die österreichische Nationalmannschaft ist. 1978 gelang an diesem Tag das „Wunder von Cordoba“, 1982 der WM-Sieg über Algerien und 2021 bei der EM das 1:0 gegen die Ukraine. Durch den Erfolg vor drei Jahren zog das ÖFB-Männer-Team erstmals in der Geschichte in ein EURO-Achtelfinale ein – genau das soll auch am Dienstag gelingen.