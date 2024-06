Zwei Todesfälle bei Motorrad-Unfällen

Am Freitag folgte der zweite tödliche Biker-Unfall: diesmal auf der Thomataler Landesstraße im Lungau. Ein Motorradfahrer (58) aus der Steiermark geriet in einer langen Linkskurve auf das Straßenbankett. Nach dem Sturz schlitterte der Steirer in eine Motorradgruppe von sieben Personen. Er starb am Unfallort, zwei Verletzte (63, 58) kamen ins Spital. Die Straße war kurz gesperrt.