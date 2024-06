Mit Haas und Liendl unser Nationalteam anfeuern!

Heiß, heißer, EURO! Wenn Österreich im zweiten Duell der Fußball-Europameisterschaft am Freitag gegen Polen (Ankick: 18 Uhr) den ersten Sieg ins Visier nimmt, sind im ganzen Land die Daumen gedrückt. Einer der Public-Viewing-Hotspots: die „Krone“-Fanzone on tour in der Grazer Seifenfabrik.