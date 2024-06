Warnung vor heftigen Unwettern und glühender Hitze

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag warnt die Unwetterzentrale vor heftigen Unwettern. Während im Osten Österreichs am Freitag mit bis zu 36 Grad der Hitzehöhepunkt erreicht werden wird, soll es im Westen anfangen, zu gewittern. Die Unwetter breiten sich anschließend Richtung Osten aus, berichten Meteorologen.