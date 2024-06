EU-Staaten finden keine Mehrheit für Chatkontrolle

Abgeordnete warnten vor „Klima des Generalverdachts“

Auch in Österreich sprachen sich Nationalratsabgeordnete von den Grünen, den NEOS und der SPÖ gegen die „Chatkontrolle“ aus. In einem vom Grünen Nationalratsabgeordneten Süleyman Zorba mitinitiierten Brief warnen sie vor einem „Klima des Generalverdachts“ und einem Imageschaden für die EU als „Garant von Freiheit“. Unterzeichnet wurde der Brief zudem von Georg Bürstmayr von den Grünen, Nikolaus Scherak von den NEOS und Katharina Kucharowits von der SPÖ. Auch Politiker aus Deutschland, den Niederlanden und Tschechien waren unter den Unterzeichnern.