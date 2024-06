Sommertage für Sprung ins kühle Nass ausnutzen

„Zum Wochenende hin wird es wieder deutlich kühler und auch unbeständiger. So eine hochsommerliche Phase wie jetzt ist dann auch erst einmal nicht mehr in Sicht – zumindest nächste Woche nicht“, weiß Maximilian Sterz, Meteorologe bei der GeoSphere Austria. Der Experte rät daher, die kommenden beiden Tage für einen Besuch im Freibad oder am See auszunutzen. „Der Mai verlief bei uns durchschnittlich. Die ersten zwei Wochen im Juni waren eher schwach“, zieht Norbert Walkner vom See-Buffet in Weyregg am Attersee eine erste Besucher-Zwischenbilanz.