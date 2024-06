EM: Slowenien gegen Serbien ab 15 Uhr LIVE

Slowenien geht heute in München voller Selbstvertrauen ins Duell mit Serbien. Nach dem spät fixierten Punkt beim 1:1 gegen die favorisierten Dänen haben Benjamin Sesko und Co. den ersten Sieg im Visier, der wohl den Aufstieg bedeuten würde. Die Stimmung bei den Serben ist dagegen gedrückt. Juventus-Legionär Filip Kostic fällt mit einer Knieverletzung aus, Kapitän Dusan Tadic fiel nach dem 0:1 gegen England mit Kritik am Trainer auf.