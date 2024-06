Persönliche Kleidung von Westwood unterm Hammer

„Sie war ein Genie“

Westwood sei jeden Tag Rad gefahren, erzählte Kronthaler. Bei Opernbesuchen habe sie ihre Absatzschuhe im Fahrradkorb transportiert und dann direkt vor dem Royal Opera House in Covent Garden geparkt. „Damit jeder es auch sehen konnte. Und dann nahm sie die High Heels und zog sie an, mitten auf dem Platz.“ Sie hätten manchmal Tage lesend im Bett verbracht, hätten sich in den letzten Jahren vor allem mit dem Zustand der Welt beschäftigt. Sie habe schon früh Unisex-Kleidung entworfen und die Schneiderkunst sei stets die Grundlage jeder Kollektion gewesen. „Sie war ein Genie.“