Deutschland gegen Ungarn – ab 18 Uhr LIVE

„Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die versucht, aggressiv in den Zweikämpfen zu sein“, ergänzte der DFB-Keeper. Mit einem Erfolg gegen Dominik Szoboszlai und Co. würde Deutschland den Einzug in die K.o.-Phase praktisch fixieren. Berechtigung finden die Warnsignale Neuers mit einem Blick in die jüngere Vergangenheit. Deutschland konnte keine der letzten drei Begegnungen gegen Ungarn gewinnen: Bei der EM 2021 gab es ein 2:2, danach folgten in der Nations League auswärts ein 1:1 und sogar eine 0:1-Heimniederlage.