Immer mehr US-Kinder essen ungeplant Hanf-Produkte

In den USA ist die Zahl der Vorfälle, bei denen Kinder mit Cannabis versetzte Esswaren versehentlich verzehrt haben, seit der zunehmenden Legalisierung des Rauschgifts extrem gestiegen. Wurden 2017 nur gut 200 Fälle registriert, in denen Kinder bis zum Alter von fünf Jahren solche Produkte gegessen hatten, waren es 2021 mehr als 3050, wie aus einer am Dienstag (Ortszeit) in der Fachzeitschrift „Pediatrics“ veröffentlichten Studie hervorgeht.