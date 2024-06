Autolenker (80) landet mit Pkw auf Bahngleis

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 80-Jährige am Montagvormittag mit seinem Pkw in Mandling, das sowohl zu Radstadt (Pongau) als auch Schladming (Steiermark) gehört, von der Fahrbahn ab. Das Auto querte die Gegenfahrbahn und rollte in Folge über eine angrenzende Böschung hinunter. Schlussendlich kam der Pkw auf dem Bahngleis zum Stillstand.