Posse um Hüttenzufahrt auf einem neuen Höhepunkt

Was ist rechtliche Basis für Sperre des Talwegs?

„Wir verlangen in dem Schreiben die Zufahrtsmöglichkeit für Radfahrer und den öffentlichen Verkehr“, informiert der Hüttenwart. Außerdem will der Alpenverein endlich wissen, auf welcher rechtlichen Basis der Hauptweg durch das Oberbergtal überhaupt gesperrt sei. Der Alpenverein hat ja – wie berichtet – eine Risikoabwägung erstellen lassen. Darin sieht der Sachverständige bei einer Fahrt nach Oberiss kein höheres Risiko als sonst im Stubaital. Grundlage für eine Sperre des – an sich befahrbaren – Weges gebe es jedenfalls keine.