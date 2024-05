Weglösung bis 24. Mai – sonst bleibt Schutzhaus zu

Die Versorgung der Hütte in den Stubaier Alpen bei Neustift über einen Notweg sei nicht mehr möglich, da die zivilrechtliche Vereinbarung über die Nutzung des Weges zwischen Gemeinde und den Grundstücksbesitzern ausgelaufen und keine Einigung in Sicht sei, heißt es seitens des Alpenvereins und der Familie Fankhauser in einer Mitteilung.