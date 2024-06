Fünf Fragen zur aktuellen Hochwasser-Situation

Wie ist die aktuelle Lage in der Steiermark?

Die Wasserpegel gehen überall zurück, die Aufräumungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt: Die intensiven Regenfälle der letzten Woche haben insbesondere in den Katastrophengebieten der Bezirke Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld, zu einer erheblichen Aufweichung des Waldbodens geführt. Dadurch ist die Standfestigkeit von Bäumen gefährdet, vor allem weil am Wochenende Windböen von bis zu 80 km/h möglich sind: „Ich rate daher insbesondere für dieses Wochenende von Aufenthalten in Wäldern aber auch in Parks dringend ab“, erklärt Landesrätin Simone Schmiedbauer.