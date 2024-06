Streit eskaliert: Drogenparty endet mit Raub!

Die vier Kärntner – eine 20-Jährige, ein 28-Jähriger, sowie eine 27-Jährige und ein 35-Jähriger – gerieten in einem Mehrparteienwohnhaus in Kühnsdorf nach einer ausgelassenen Drogenparty – welche Suchtmittel konsumiert wurden, ist noch unklar – in Streit. Dieser dürfte heftig ausgefallen sein, denn die Frau (20) und der Mann (28) ergriffen die Flucht – oder versuchten es zumindest!