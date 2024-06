George und Amal Clooney „führen getrennte Leben“

George und Amal sind „Workaholics“

George Clooney produzierte gerade als Regisseur den Streifen „The Boys in the Boat“ und startete den Dreh für einen Film mit Adam Sandler (57). Dazu zieht er in Kürze für eine Broadway-Rolle vorübergehend nach New York. Amal Clooney hingegen hält sich oft in London auf und pendelt öfters nach Den Haag für ihre Beraterrolle beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH).