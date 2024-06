Brad Pitt will mit De Ramon neue Familie gründen

Pitt ist zu „100 Prozent an Bord“

Es klingt überraschend, aber wie „Daily Mail“ berichtet, soll der Hollywoodstar zu „100 Prozent an Bord sein“, um mit seiner Partnerin Ines de Ramon eine eigene Familie zu gründen. So soll der Schauspieler gesagt haben, dass seine Freundin eine wundervolle Mutter sein werde, wie ein Freund verraten haben soll. Ihre Beziehung sei offenbar trotz all der Schlagzeilen um ihn und seine Kinder stärker denn je.