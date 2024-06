Einbrecher schlief nach Coup vor Kellerabteil

Eine Linzer Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 9.20 Uhr via Notruf alarmiert, dass vor einem Kellerabteil ein unbekannter Mann auf dem Boden liege und schlafe. Als die Polizisten eintrafen, konnten sie tatsächlich einen 27-jährigen iranischen Staatsangehörigen am Boden liegend antreffen.



Einbruchsbeute im Rucksack

In dessen Rucksack fanden die Beamten einen Laptop, ein Tablet und Zubehör. Die Gegenstände konnten nach kurzen Ermittlungen einer Firma zugeordnet werden. Bei der Firma konnte anschließend ein Einbruch festgestellt werden.



Sehr aggressiv

Der unkooperative und sehr aggressive Iraner wurde zur Polizeiinspektion gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.