„Tolle Generation – ich traue ihnen das Finale zu“

„Krone“: Hans, sieben Spiele unbesiegt, für viele ein EM-Geheimfavorit – was macht unser Team so stark?

Hans Krankl: Ich denke, wir haben eine außergewöhnliche Spielergeneration, die derzeit ihr großes Potenzial auch entfaltet. Wir haben an die 40 Legionäre bei namhaften Vereinen, die heuer und seit Jahren gute Leistungen gezeigt haben – das nehmen sie eindrucksvoll ins Team mit.