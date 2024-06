Früher Start und feuchter Ausklang am Erdbeerfeld

Bilanz fällt zufrieden aus

Auch bei den Erdbeer-Feldern vom Baierlgut in Wals-Siezenheim klingt die Erdbeer-Zeit gerade aus: „Wir sind mit der heurigen Saison zufrieden“, so Matthias Brötzner. Bis zu 500 Kilo Erdbeeren wurden an starken Tagen genascht und mitgenommen. Aktuell setzt das viele Wasser am Boden den Früchten zu.