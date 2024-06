SPÖ-Chef Mario Leiter präsentiert „Kompetenzteam“

Die Hörbranzerin ist seit 23 Jahren am Landeskrankenhaus Bregenz tätig und vertritt als Betriebsrätin die Interessen der Angestellten. „Im Landtag möchte ich mein Wissen über Gesundheitsberufe und Gesundheitspolitik einbringen“, ließ sie bei der Präsentation der Kandidaten am Dienstag in Götzis wissen.