Schiefer Immobilien-Deal wird jetzt zu Justizkrimi

Zwei weitere Fälle

Nun wird wegen des Verdachts des schweren Betrugs gegen die Rechtsanwältin, den Notar und den Sachverständigen ermittelt. Letzterer wurde nun sogar verhaftet, weil er im Verdacht steht, auch in zwei weiteren ähnlich gelagerten Fällen Gefälligkeitsgutachten erstellt zu haben. In Gmunden soll er dabei mitgewirkt haben, dass eine ehemalige Pension am Ostufer des Traunsees zu einem Schleuderpreis – 750.000 statt geschätzt 1,6 Millionen Euro – an eine Immobilienfirma verkauft wurde. Der Kauf musste nach einem Gerichtsurteil rückabgewickelt werden. Gegen sechs Personen – darunter auch die besagte Anwältin und der Notar – wurde erst kürzlich Anklage erhoben.