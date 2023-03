Schnäppchen-Seeimmobilie landete vor dem Richter

Aber in diesem Fall geht es auch und vor allem darum, dass die betagte Verkäuferin schon gar nicht mehr in der Lage gewesen sein soll, die Konsequenz ihrer Unterschrift zu begreifen. Sie sei nicht mehr geschäftsfähig gewesen, begründete auch das Gericht das Urteil, dass das Rechtsgeschäft ungültig ist und eine Rückabwicklung wurde angeordnet. Das bedeuet, die Erben der Verkäuferin, die inzwischen verstorben ist, müssen die 750.000 Euro zurückzahlen und bekommen die Immobilie zurück. Doch noch ist das Urteil nicht rechtkräftig und die Immobilienfirma will in Berufung gehen.