Victoria Swarovski will nicht ins Kristallimperium

Eigener Weg

In einem Interview mit dem „Falstaff“ vom 7. Juni 2024 stellte Swarovski klar, dass sie ihren eigenen Weg konsequent weiterverfolgen möchte: „Ich gehe jetzt schon seit 15 Jahren meinen eigenen Weg. Mir war es immer wichtig, unabhängig zu sein. Ich habe großen Respekt davor, was meine Familie über die Jahre aufgebaut hat. Für mich kommt es zumindest momentan und auch nicht in absehbarer Zeit infrage, in das operative Geschäft einzusteigen. Ich konzentriere mich voll auf meine eigene Karriere und meine eigenen Unternehmungen.“